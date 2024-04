Mallorca: Ballermann schon zum Saisonauftakt rappelvoll

Palma - Der Bierkönig am Ballermann auf Mallorca hat mit einer viertägigen Opening-Party die Saison in der deutschen Urlauberhochburg eingeläutet. In den kommenden Tagen wird es wohl lange Schlangen am Einlass geben. Geht es nach den T-Shirts, die der Bierkönig am Mittwochabend an die Partyurlauber verteilt, ist Pink ganz klar die Trendfarbe des Sommers. Auch Pullis seien derzeit stark gefragt, sagt die Verkäuferin am Souvenirstand. Das dürfte am Wetter liegen. Auf der Deutschen liebsten Urlaubsinsel sind es tagsüber derzeit um die 20 Grad, nachts erreichen die Temperaturen aber noch nur einstellige Werte. Dazu zeigt sich der Himmel grau. Der Partystimmung schadet das nicht. Zum Auftakt des viertägigen Openings am Mittwoch platzt der Bierkönig fast schon aus allen Nähten.