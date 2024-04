Maulburg: Wenn die Toleranzschwelle sinkt

Ein Anwohner-Ehepaar hat sich in der Gemeinderatssitzung über Lärm beschwert. Sie wohnen in der Nähe der Sportanlagen und in nächster Nähe der alten Alemannenhalle und der ehemaligen Gewerbeimmobilie von Medima in der Höllsteiner Straße. In beiden Gebäuden sind Geflüchtete untergebracht. Laut Florian Kröncke, Fachbereichsleiter Aufnahme und Integration vom Landratsamt Lörrach, leben in der Sporthalle derzeit 95 Menschen. Darunter sind 60 alleinstehende Männer, 20 Kinder, die in neun Familien leben.