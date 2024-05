Liebeserklärungen oder Heiratsanträge auf Alemannisch seien echte Herausforderungen, wie Bürkin mit dem späteren Talk-Gast Florian Schroeder in der Rolle von Christian Streich unter Beweis stellte. „43 Wörter für sufe, 48 Wörter für bsoffe si und 51 für bsoffe gsi si“, machte Bürkin ebenfalls als dialektales Alleinstellungsmerkmal aus.

Killer aus Haagen

Zu Beginn gehörte die Bühne aber Volkmar Staub. Der in Brombach aufgewachsene Kabarettist, Autor und Wortkünstler hat sich bereits einiger Literaturklassiker von Shakespeare bis Schiller angenommen und präsentierte nun eine ins Dreiländereck verlegte Nibelungensage. In brillanten alemannischen Reimen und Wortspielen ging es an der Seite des legendären „Siggi“ und seines Widersachers Tronje von Haagen unter anderem auf die Burg Rötteln, nach Mambach in die „Schmiedi“, nach Basel, Bern, auf den Tuniberg und zu guter Letzt nach Bürchau: „Dort findet Siggi e unrühmlich Ende und Dütschland hett si erschde Dolchstoßlegende“, fabulierte Staub zur Freude des Publikums. Einstweilen ließ er Kriemhild so grässlich lachen, dass im Elsass „s’Suurchrutt schlecht“ wurde.