Rückblick

Als Neuling im Vorstand und nach 17 Jahren Abwesenheit als Aktivmusikerin sei sie nach Wyhlen zurückgekehrt und nahm die Herausforderung an, das Amt der Vorsitzenden zu erfüllen, erinnerte sich Issler im Jahresbericht. Sie blickte auf verschiedene Auftritte zurück.

Ausblick

Für dieses Jahr kündigte Issler ein Projekt mit dem Musikverein Herten an. Hier soll mit Dirigent Marcel Peghini und Vizedirigent Claudio Pasta ein Familienkonzert in Herten und in Wyhlen aufgeführt werden. Die Planungen und die Vorbereitungen hätten begonnen, so Issler. Darüber hinaus soll auch am Konzept „Zusammenarbeit der Musikvereine Grenzach und Wyhlen“ weitergearbeitet werden, während der Verein am gemeinsamen Jugendorchester festhalten will. Ziel sei es aber, auch die Jugendarbeit in Wyhlen noch mehr zu aktivieren und die Kinder und Jugendlichen bis hin zum Aktivorchester zu führen.