Oberhausen: Getötete Ukrainer: Angreifer lehnten Behördenhilfe ab

"Die Teilnahme ist aber freiwillig und auf die aktive Mitwirkung der Betroffenen ausgelegt", betonte Limbach. Im Fall der beiden Oberhausener Tatverdächtigen "lehnten die Betroffenen bzw. deren Sorgeberechtigte eine Teilnahme ausdrücklich ab".

Ukrainische Nachwuchs-Basketballer starben bei Angriff

Die Tat vom 10. Februar hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die beiden 17 und 18 Jahre alten angehenden Profi-Basketballer aus der Ukraine waren am 10. Februar am Oberhausener Hauptbahnhof angegriffen und durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie starben. Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren kamen wegen mutmaßlichen zweifachen Mordes in Untersuchungshaft. Einen rassistischen Hintergrund hatte die Tat laut Polizei nicht.