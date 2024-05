Der Migrationsdruck werde weiter zunehmen, warnte der Unionsfraktionschef. Daher sei es von entscheidender Bedeutung, die Außengrenzen zu sichern und das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zu brechen. Zu diesem Zweck sollten Europas Staats- und Regierungschefs es der EU-Grenzschutzagentur Frontex ermöglichen, die Grenzen als vollwertige Grenzpolizei und Küstenwache zu überwachen, mit Durchsetzungsbefugnissen, die derzeit den Mitgliedstaaten vorbehalten seien.

"Europa hat keine Zeit zu sterben"

Die aktuellen Schwierigkeiten in den deutsch-französischen Beziehungen, die größtenteils auf Streitigkeiten innerhalb der Koalitionsregierung in Berlin zurückzuführen seien, sorgten auf dem gesamten Kontinent für Frustration, schrieb Merz. "Wir müssen eine neue goldene Ära in den deutsch-französischen Beziehungen anstreben, vorzugsweise mit enger Anbindung an Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks." Merz schloss mit den Worten: "Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Europa hat keine Zeit zu sterben."

Macron hatte Ende April an der Pariser Sorbonne-Universität einen Ruck in Europa für mehr Unabhängigkeit, wirtschaftliche Stärke und Sicherheit gefordert. Er sagte damals: "Wir müssen uns heute darüber im Klaren sein, dass unser Europa sterblich ist, es kann sterben."