Prozess: 15-jähriger Schüler wegen Mordverdachts vor Gericht

Offenburg - Mordprozess gegen einen 15-Jährigen: Gut fünf Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Schule steht der mutmaßliche Täter von Donnerstag (09.00 Uhr) an im badischen Offenburg vor Gericht. Dem Jugendlichen, der in Untersuchungshaft sitzt, wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Den Ermittlungen zufolge soll er am 9. November vergangenen Jahres mit einer Pistole in seiner Schule in Offenburg auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer starb im Krankenhaus. Ein Motiv für die Gewalttat war bisher nicht deutlich geworden.