Quartalszahlen: Aktie von Snapchat-Firma schießt um ein Viertel hoch

Santa Monica - Bei der Foto-App Snapchat zahlt sich der jahrelange Umbau der Werbesysteme schließlich aus. Der Umsatz der Betreiberfirma Snap stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 21 Prozent auf knapp 1,19 Milliarden US-Dollar (1,11 Mrd Euro). Die Anleger sind erleichtert: Schon nachbörslich am Donnerstag sprang die Aktie um ein Viertel hoch - und das Plus hielt sich auch im regulären Handel am Freitag. Vor drei Monaten war der Kurs nach der Enttäuschung über die vergangenen Quartalszahlen um mehr als 30 Prozent eingebrochen.