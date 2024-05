Stockholm - Das dänische Königspaar ist zu seinem ersten Staatsbesuch in Schweden angekommen. Der schwedische Fernsehsender SVT übertrug am Montag die Ankunft von König Frederik X. (55) und Königin Mary (52) in Stockholm live. Während die dänischen Royals gemeinsam mit der schwedischen Kronprinzessin Victoria (46) und deren Mann, Kronprinz Daniel (50), in einem vergoldeten Ruderboot nahe dem Stockholmer Schloss einliefen, waren Kanonenschüsse zu hören. Anschließend nahmen Schwedens König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) die dänischen Regenten in Empfang.