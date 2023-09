Rümmingen Daniela Maier hört nach 16 Jahren auf

Unsere Empfehlung für Sie Rümmingen Ehrenamt in Rümmingen wird großgeschrieben Bürgermeisterin Daniela Meier appelliert beim Rümmingen Bürgerempfang für den Einsatz für die Demokratie. Das Ehrenamt ist von große Bedeutung für das Gemeinwohl.

Ziele aus Konzept zur Entwicklung sind abgearbeitet

„Die Ziele und Maßnahmen aus dem Entwicklungskonzept Rümmingen 2025 sind weitgehend abgearbeitet beziehungsweise letzte Projekte daraus aufgegleist“, erläutert Rümmingens Bürgermeisterin. Ferner haben der Gemeinderat und sie 2022 neue Ziele und Aufgaben im Rahmen einer Klausur festgehalten. „Ich kann also ein geordnetes, gut bestelltes Haus übergeben“, betont Meier. Sie verspricht, dass sie in ihrem Engagement bis zum Ende ihrer zweiten Amtszeit in etwa sechs Monaten nicht nachlassen werde.

Im Januar wird eine Nachfolger in Rümmingen gewählt. Foto: Alexandra Günzschel

Besonders verbunden fühlt sie sich jedoch mit ihren Mitstreitern in der Gemeinde – sei es der Gemeinderat, der Freiwilligen Feuerwehr und den anderen Einrichtungen. Sie habe das Glück gehabt, dass alle Akteure immer zukunftsgerichtet und engagiert die Gemeinde mitgestalten und Veränderungen als Chance aufgegriffen haben. Weiterhin konnte sie auf engagierte Vereine, Organisationen und Bürger zählen, die für die Lebendigkeit der Gemeinde stünden. „Dieses kontinuierliche sehr gute Miteinander war für mich immer Ansporn, gab mir Rückhalt, Energie und Kraft, gerade auch in Krisenzeiten und hat mir in vielen Bereichen meine Arbeit erleichtert“, schreibt Daniela Meier und lässt durchblicken, dass ihr der Abschied schwer fällt.

Lob für das gute und sehr konstruktive Miteinander

Sie empfinde eine große Dankbarkeit dafür, dass es in den vergangenen 15 Jahren gelungen sei, Rümmingen modern, lebendig und zukunftsorientiert auszurichten. „Ich gehe Ende März 2024 mit einem guten Gefühl und wünsche mir sehr, dass sich eine qualifizierte Nachfolge findet“, schreibt Meier abschließend.

Wie geht es jetzt weiter?

Wann endet die Amtsperiode?

Daniela Maiers Amtsperiode endet am 31. März 2024. Der Gemeinderat legt in seiner nächsten Sitzung am 16. Oktober das weitere Vorgehen fest. Das betrifft sowohl den Start der Bewerbungsfrist, den Wahltermin im Januar als auch die Frage, ob es einen Vorstellungstermin der Kandidaten geben wird. Bislang hat noch niemand sein Interesse an einer Kandidatur erklärt.

Was hat Bürgermeisterin Daniela Maier dazu gebracht, auf eine weitere Amtszeit zu verzichten?

In ihrem Statement, das auf der Homepage der Gemeinde in vollem Wortlaut veröffentlicht ist, schreibt die Bürgermeisterin, dass sie durchaus noch ein bis zwei Jahre hätte weitermachen wollen. Die Amtszeit von acht Jahren sei zwingend vorgegeben, weswegen sie sich entschieden, habe das Amt in jüngere Hände zu geben. Die Ziele und Maßnahmen aus dem Entwicklungskonzept Rümmingen seien weitgehend abgearbeitet.