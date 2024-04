Los Angeles - Hollywoodstar Ryan Gosling ("Barbie") denkt eigenen Angaben zufolge gelegentlich über sein Lebensende nach. "Ich denke oft darüber nach, was mir auf dem Sterbebett wichtig sein wird, was ich getan und was ich nicht getan habe", schilderte der 43-jährige Kanadier dem Magazin "Men's Health". Das rücke für ihn die Dinge ins rechte Licht. "Es ist extrem, aber es ist hilfreich."