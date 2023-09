Schönau Jetzt gehts um Ganze: Bürgerentscheid zur Talstraße steht bald bevor

Was schon lange und weit über Schönau hinaus diskutiert wird, soll am Sonntag, 15. Oktober, allein durch die Schönauer Bürger entschieden werden: Bleiben die Schüler des Schönauer Gymnasiums weiterhin auf ihrem Pausenhof von einem Bauzaun umzingelt oder wird ein Teil der angrenzenden Talstraße gesperrt? Der Bürgerentscheid, den die BI „Stadtraum statt Gränzzaun“ auf den Weg gebracht hat, soll ein Ergebnis bringen. Beantwortet werden muss dabei die Frage: „Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 23. Januar 2023 aufgehoben wird und dass der untere Bereich der Talstraße von der Kreuzung Gentnerstraße/Neustadtstraße bis zur Kreuzung B 317 von Montag bis Freitag zwischen 7 und 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird?“ Nun sind auch die Formalitäten bekannt, die Wahlbenachrichtigungen und ein Infoschreiben mit den Hintergründen zum Entscheid werden in diesen Tagen an die wahlberechtigten Schönauer verteilt, informiert Hauptamtsleiter Dirk Pfeffer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Erste Briefwahlanträge sind bereits eingegangen“, so Pfeffer.