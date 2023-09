Schopfheim Flohmarkt in der früheren Hebelschule

Unsere Empfehlung für Sie Schopfheim Abschied von der Hebelschule Nach den Ferien ziehen die Schüler der Hebelschule auf den neuen Schulcampus. Die meisten Schulmöbel aus dem alten Gebäude befinden sich schon dort. Einige sind jedoch zurückgeblieben und werden auf einem Flohmarkt in der ehemaligen Schule verkauft.

Zu schade für den Müll

„Über die Jahre haben sich in den vielen Räumen des Schulgebäudes Dinge angesammelt, die auf dem Campus keine Verwendung mehr finden – aber zu schade sind, um sie achtlos in einem Müll-Container zu versenken“, schreibt der Förderverein in seiner Ankündigung. So gibt es unter anderem noch Schulbänke mit den dazugehörigen Stühlen für ein oder zwei Kinder, viele Karten – Landkarten, Karten für die Rechtschreibung oder für den Biologie-Unterricht–, Uhren, Bücher, Schränke oder Computertische.

Für Förderverein und Kinder

Alle Erträge aus dem Flohmarkt kommen dem Förderverein zugute und fließen in die Klassenkassen der Kinder, die am Freitag unterstützen. Und: Obwohl die Stadt Schopfheim viel Geld in den Campus investiert hat und auch die Neuausstattung der Johann-Peter-Hebel-Schule kräftig unterstützt, bleibe doch noch so manches auf der Strecke. „Hier wird der Förderverein unterstützend einspringen, um möglichst viele Lücken zu schließen“, heißt es.