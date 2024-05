Einfallsreiche Plakate

Zahlreiche Bürger hatten Schilder beschriftet, auf denen ihre Ablehnung gegen die AfD zu lesen war. Die Partei ist vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Eine Frau hatte ein Plakat gestaltet mit dem Schriftzug „Wirklich niemand will mit euch spielen!“. Eine Europaflagge war darauf zu sehen, die auf ein durchkreuztes Bild mit Maximilian Krah zeigt. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl hatte jüngst in einer italienischen Zeitung geäußert, er werde „nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war.“ Auf der unteren Hälfte sah man Alice Weidel mit einer Denkblase in der „Ach Menno!“ steht.

Stimmen des Protests

Marcel Schwinn vom Jugendparlament Schopfheim sagte, er sei gekommen, „damit wir uns in der Geschichte nicht zurückentwickeln.“ Alan Kocak, ebenfalls im Jugendparlament, findet, „dass jeder gleich behandelt werden soll.“ Pascal van Troys aus Weil am Rhein äußerte gegenüber unserer Zeitung, es sei ungewiss, ob die AfDler daran glauben, was sie erzählen. Unter die Demonstranten hatte sich auch eine Gruppe der Antifaschistischen Aktion gemischt, die mit Megafon ausgestattet, lautstark „Wir sind eins“ und andere Sprüche rief. Für gute Stimmung sorgte die Band „Apricity“ mit Nici Urschinger, Mario Enderle und Emanuel Boateng.