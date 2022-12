Schopfheim Klinkpersonal tief enttäuscht

„Aber wie soll das mit weniger Personal funktionieren?“, fragen sich die Schopfheimer Ärzte, die befürchten, dass das ganze System zusammenbricht, die Versorgung der Patienten auf medizinisch hohem Niveau nicht mehr leistbar sein könnte. „Was man von uns verlangt, ist Humbug.“ In der kurzen Zeit bis zum Bezug des Zentralklinikums könne der neue Standort nicht so aufgebaut werden, dass er funktioniere. Sogar von möglichen Todesfällen und Fehlbehandlungen, die durch Überlastung auftreten könnten, war die Rede. Die Mitarbeiter hätten keine Motivation, das mitzutragen und überlegten sich, die Reißleine zu ziehen und zu kündigen. Dann müssten mehr – teurere – Honorarkräfte eingestellt werden, genau das, was eigentlich vermieden werden solle. Auf all die Fragen habe man keine Antwort erhalten; es sei vielmehr auf die Gefahr einer Insolvenz hingewiesen worden. „Wir sind degradiert als Verschiebemasse.“

„Als Verschiebemasse degradiert“

Am Montag hatten die Gemeinderatsfraktionen in einem gemeinsamen Brandbrief scharfe Kritik geübt. Zwischenzeitlich hat auch Bürgermeister Harscher angekündigt, sich „auf die „Hinterbeine zu stellen“: „Ich will ein Sterben des Schopfheimer Krankenhauses verhindern“, betonte er bei einem Pressegespräch.

In einer ersten Stellungnahme hatte Harscher die Pläne als „nachvollziehbar“ bezeichnet – will diese Aussage nun aber nachgeschärft wissen: Grundsätzlich habe er Verständnis dafür, dass frühzeitig die Weichen gestellt werden mit Blick auf das künftige Zentralklinikum (ZK), in dem künftig die vier bestehenden Häuser zusammengeführt werden sollen. Bei dieser Weichenstellung seien die betroffenen Gemeinden und der Landkreis eigentlich auf einem guten Weg des Austausches – ausdrücklich abgestimmt aber auf das Jahr 2025, in dem das ZK in Betrieb gehen soll.

Keineswegs nachvollziehbar aber seien die überstürzten und radikalen Änderungen, die nun offenbar geplant seien. „Das Schopfheimer Haus funktioniert gut. Dass diese Strukturen jetzt wild zerschlagen werden sollen – dafür habe ich kein Verständnis“, betont Harscher: „Das ist anders kommuniziert.“

Neben den eigentlichen Plänen ist die mangelhafte Kommunikation das, was auch Harscher kritisiert. Wohl habe er als Kreisrat am Rande mitbekommen, dass es Änderungen geben soll; über Details und Tragweite insbesondere auch für den hiesigen Standort habe er erst aus den Veröffentlichungen erfahren. Vorab informiert oder gar in die Überlegungen einbezogen worden sei er nicht – ebenso wenig Kollegen der weiteren Gemeinden des mittleren und oberen Wiesentals