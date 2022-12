Schopfheim Leben für die Musik

In der bis auf den letzten Platz besetzten Festhalle an der Silberrankstraße spendeten die Besucher spontan Geldbeträge für die Schopfheimer Tafel. Hintergrund: Der Musikverein verzichtete auf Einnahmen in Form von Eintrittsgeld und bat stattdessen um eine Gabe für die soziale Einrichtung.

Die Resonanz auf den Spendenaufruf der Musiker und ihres Dirigenten Jörg Wendland war groß. Vorsitzende Tamara Timeus bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass am Hallenausgang insgesamt 1300 Euro in den bereitgestellten Bass gelegt wurden. „Ein tolles Ergebnis“, freuten sich die Vereinschefin und ihr Team. Danach entschloss man sich spontan, den Betrag aus der Vereinskasse um 200 auf insgesamt 1500 Euro aufzustocken. Das Geld, so Timeus, wird in vollem Umfang dem Trägerverein des Tafelladens zugeleitet.