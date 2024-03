Schule macht Zeitung: 100.000: Weiler Kant-Gymnasiasten-Reel geht auf Instagram viral

Mehr Online-Journalismus

In dem kurzen Clip ist konkret die Klasse 8 d zu sehen, wie sie passend positioniert ihre aktuelle tägliche Lektüre in der Hand hält – die „Weiler Zeitung“. Vor dem kurzen Reel, das seit Montagabend wahrlich viral gegangen ist, hatte Chefredakteur Marco Fraune Einblicke in die Arbeit der Redaktion geboten, die wie viele weitere Berufe zunehmend digitaler wird. Dies hatte sich exemplarisch am Sonntagabend in Weil am Rhein gezeigt, wo außer der Berichterstattung über die OB-Wahl für die Montags-Print-Ausgabe auch ein Live-Ticker ab dem Nachmittag für großes Interesse sorgte – auch hier gab es eine fünfstellige Abrufe-Anzahl.

Raus aus der „Blase“

Für „Schule macht Zeitung“, ein Gemeinschaftsprojekt des Verlagshauses Jaumann mit Kooperationspartner AOK Hochrhein-Bodensee, ist die große Aufmerksamkeit auf Instagram ein zusätzlicher Mehrwert, freut sich Chefredakteur Fraune. Denn Ziel sei es, vielen Schülern die unterschiedlichen Berichterstattungsformen und -inhalte näher zu bringen. Im Kant-Gymnasium betonte er zugleich, wie wichtig eine handwerklich saubere Herangehensweise ist. Die Trennung von Nachricht und Meinung sei ein zentraler Punkt. Die Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen soll erfolgen, damit sich die Leser selbst eine Meinung bilden können. In der „Social Media-Blase“ bestehe hingegen die Gefahr, nur noch in der eigenen Meinung bestärkt zu werden, ohne nach rechts und links zu blicken.