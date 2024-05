05 Niederlande

Joost Klein ("Europapa") - wirkt wie ein alberner Kinderlied-Ohrwurm, aber der Sänger, der mit Ski Aggu und Otto ("Friesenjung") 2023 einen Nummer-eins-Hit in Deutschland hatte, hat ein durchaus visionäres Europa- und Eltern-Anliegen.

06 Israel

Eden Golan ("Hurricane") - der Beitrag, der am meisten Wirbel macht. Die Ballade erinnert nach Änderungen im Text nirgends mehr an den Überfall der Hamas. Abendrobe und Kleidung der Tänzer wecken aber Assoziationen an Bandagen und Verletzungen.

07 Litauen

Silvester Belt ("Luktelk") - das Lied in litauischer Sprache hat einen eingängigen Beat. Der Elektro-Popsong ließe sich genau so in jedem Club hören - ist aber auch recht austauschbar.