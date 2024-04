Steinen-Auhof: Gärtnerei nimmt Natur als Vorbild

In diesem Folientunnel bauen die Frauen unter anderem Fenchel und Möhren an. Foto: Kathryn Babeck

Die Philosophie

Adriani ist Damenmaßschneiderin und am Basler Theater tätig, in der Gärtnerei ist sie zu 20 Prozent beschäftigt. Sie hat einen 72-Stunden Permakultur Design Kurs absolviert und außerdem ist sie Wildnispädagogin. „Wir machen es nicht besser, sondern auf andere Art“, ist es Dörflinger wichtig zu betonen. Bei der konventionellen Landwirtschaft müsse Benzin verbrannt und chemischer Dünger eingesetzt werden. Im Grunde sei dies rein rechnerisch ein Minusgeschäft. Bei der Vielfaltsgärtnerei sei der Einsatz von Energie kleiner als der Ertrag, klärt sie auf.

Beiden liegt die Vermittlung am Herzen. Schüler der Grundschule in Weitenau haben die Vielfaltsgärtnerei schon mehrfach besucht. In dieser stark kapitalisierten Welt gehe der Bezug zu den Sachen, die die Menschen konsumieren, verloren. Viel Verantwortung liege deshalb beim Verbraucher, ist Dörflinger überzeugt. So seien 90 Prozent der Schnittblumen in den Supermärkten mit Pestiziden belastet, einige seien in der EU nicht einmal zugelassen, berichtet Dörflinger. Und fügt hinzu, gerade bei Rosen aus Kenia seien die Arbeitsbedingungen „menschenunwürdig“. Die Vielfaltsgärtnerei sei deshalb ihr Beitrag zur Agrarwende.

Termin:

Vielfaltsgärtnerei Auhof:

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 20. April, von 12 bis 16 Uhr statt. Infos gibt unter:

Infos unter:

http://www.vielfaltsgaertnerei-auhof.de/