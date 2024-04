Steinen: Das Haus war einst Zentrum des Ortes

24 Steinmetzzeichen

Zunächst hätten jedoch die Bürger das Haus von einer Privatperson kaufen müssen, die Gemeinde habe damals kein Interesse an diesem Haus gehabt. Vor einiger Zeit hat der Förderverein einen Parkettboden in dem Haus abschleifen lassen. Allein bei der Dicke der Dielen hätten sie gemerkt, wie nachhaltig dieses Haus gebaut ist, erzählt Rohe weiter. Aus den Steinbrüchen von Steinen stammt der rote Sandstein, genau wie der vom Basler Münster. Zahlreiche Steinmetze haben in dem Vogtshaus gearbeitet und sich mit Steinmetzzeichen verewigt. Insgesamt sind 24 solcher Zeichen Zu finden.

Diese Steinmetzzeichen sind in der Wendeltreppe eingemeißelt . Foto: Kathryn Babeck

Rechtsprechung

Dass dieses Haus von großer Bedeutung ist, zeigt sich daran, dass dieselben Steinmetze im Straßburger Münster gearbeitet haben. Im Obergeschoss des sogenannten Vogtszimmer befindet sich ein Wandbild. Eine Frauengestalt ist dargestellt, vermutlich verkörpert sie die Justitia. In der einen Hand hält sie ein Schwert; in der anderen eine Wage. Im Hintergrund ist eine Stadtlandschaft dargestellt, vermutlich Basel. Dort sei die Todesstrafe vollzogen worden. In Steinen hätten die Vögte lediglich das Urteil gesprochen, fügt Rohe hinzu. Das Haus stand damals im Zentrum des Ortes. Die Besitzer waren die Haller Vögte: Vater Bastian und Sohn Jakob. Vermutlich in Sichtweite auf dem Marktplatz versammelten sich die Vertreter der vier Vogteiorte. Es hatte eine exponierte Lage, im Schnittpunkt der Wege zu den drei Vogteiorten Hägelberg, Höllstein und Hüsingen.