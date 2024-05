Bei diesen Firmen zählte EY im Jahr 2023 - nach Jahren ständiger Zuwächse - mindestens 2500 Entlassungen. Die Zahl der tatsächlich gestrichenen Stellen dürfte demnach aber höher liegen. Nicht alle Freistellungen seien veröffentlicht worden. Insbesondere Unternehmen aus den USA hätten den Rotstift angesetzt. Fast jede zweite Entlassung gehe auf sie zurück. Wie viele Menschen insgesamt bei den untersuchten Firmen arbeiten, lässt die Studie offen.

Marge sinkt

Gemessen am Umsatz wuchs die Gaming-Branche unterdessen weiter - aber nicht so stark wie in den Jahren zuvor. 2023 erlösten die analysierten Spieleunternehmen 138 Milliarden Euro und damit 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum lag demnach leicht höher als 2022, aber unter den Bestwerten während der Pandemie.