Tiere: Tigermücke breitet sich im Südwesten aus

"Ob ein stechmückenreiches Jahr bevorsteht, lässt sich nicht sagen", teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer mit - in Teilen Süddeutschlands werden Stechmücken auch Schnaken genannt. "Wie viele Larven schlüpfen, hängt von Überschwemmungsereignissen ab." Bei einem nassen Sommer treten solche Ereignisse häufiger auf als in einem trockenen Sommer.

Bekämpfung per Hubschrauber

"Außerdem leben Stechmückenweibchen sechs bis acht Wochen. Die nun geschlüpften Exemplare entscheiden also noch nicht darüber, wie es aussehen wird." Aktuell bekämpfen die Experten die Stechmücken wieder mit dem Wirkstoff Bti, der Larven tötet. "Verlaufen die derzeitigen Einsätze problemlos, ist in naher Zukunft mit einer starken Stechbelästigung durch Auwaldstechmücken in den Rheinauen und der Umgebung nicht zu rechnen."