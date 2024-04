Teheran - Der Anwalt des iranischen Rappers Tumadsch Salehi rechnet mit einer Revision des Todesurteils gegen seinen Mandanten. "Wir haben eine 20-tägige Frist und wir werden diese Zeit nutzen, um Gerechtigkeit in diesem Fall walten zu lassen", sagte sein Verteidiger Mostafa Nili in einem Interview in der Samstagausgabe der Tageszeitung "Etemad".