Uehlin-Häuser: Abriss nähert sich Ende

Leere Fensterhöhlen Foto: Anja Bertsch

Düstere Faszination

Es ist ein Stück Schopfheimer Geschichte, das da in seine Einzelteile zerlegt und Container um Container abtransportiert wird, und der Abbruch dieses Wahrzeichens übt eine düstere Faszination aus: Viele Passanten bleiben stehen, halten mit ihren Smartphones fest, wie sich das historische Gemäuer in Luft und Trümmerteile auflöst und tauschen Erinnerungen aus: An Buchhandlung und Schreibwarengeschäft, die in den verwinkelten Räumen im Erdgeschoss zu Hause waren, an die Erzählstunden im lauschig-wilden Garten hinter den Häusern – längst dem neuen Betonbau dort gewichen –, oder an die Aufregung um eine Fassadenverzierung im Schwarzwald-Design, die den Denkmalschutz einstmals auf die Barrikaden brachte – und (spätestens) angesichts der Ereignisse seither bis hin zum jetzigen Verschwinden des Baudenkmals kaum mehr nachvollziehbar ist.