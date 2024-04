Umfrage: Regulierung von Leih-E-Tretrollern - Was wo getan wird

Das letzte Wort dürfte in dem Konflikt also noch nicht gesprochen sein - für den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, steht aber grundsätzlich fest: "Wenn E-Scooter falsch genutzt oder abgestellt werden und so für Unfälle oder Schäden sorgen, muss klar sein, wer haftet." Die beste Lösung wäre ihm zufolge, wenn der Halter, also die Anbieter, haften würden. "Wenn das nicht der Fall ist, müssen die haften, die die Scooter nutzen" - und dazu brauche es einen Identitätsnachweis. "Andere Städte werden sich die Entwicklung in Gelsenkirchen auf jeden Fall genau anschauen", meint Dedy.