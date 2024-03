Die 84-Jährige, die am Montag gegen 18 Uhr von einem Auto erfasst worden war (wir berichteten), ist am Mittwoch im Krankenhaus gestorben, teilt die Polizei nun mit. Die 84-Jährige wollte in der Schopfheimer Straße in der Nähe eines Autohauses die Straße überqueren. Dabei übersah sie das Auto eines 24-Jährigen und wurde von diesem erfasst. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/980 00, sucht weiterhin Zeugen des Unfalls.