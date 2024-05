Unternehmen: Zahl der Bäckereien sinkt weiter

Gestiegen ist derweil die Zahl der abgeschlossenen Meisterprüfungen. "Insgesamt 284 Gesellen traten im Jahr 2023 zur Meisterprüfung an, was einer Zunahme von 7,6 Prozent entspricht", teilte der Zentralverband mit. "Es ist zu früh von einer Trendwende zu sprechen, doch macht es uns stolz zu sehen, wie sich eine Vielzahl junger Menschen hochwertig weiterbildet und dadurch dazu beiträgt, den Qualitätsstandard in unserem Land zu erhalten", sagte dazu Roland Ermer, Präsident des Zentralverbands. Im Bäckerhandwerk gilt die Meisterpflicht - ohne abgeschlossene Meisterprüfung ist die Übernahme oder Gründung eines Betriebs also nicht möglich. Die Zahl der Auszubildenden sank um 8 Prozent.