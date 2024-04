Unwetter: Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands eingeschränkt

Der dpa-Reporter war im ICE 1171 Lüneburg-Basel unterwegs, der mehr als zwei Stunden in Hanau stand. Der Zugbegleiter habe deshalb nicht-alkoholische Getränke für alle freigegeben.

Umgestürzter Baum beschädigt Bus in Köln

Während des Unwetters ist zudem ein Bus der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) von einem umgestürzten Baum beschädigt worden. Der Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste haben in Köln für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Insgesamt seien 130 Gefahrenmeldungen aufgrund des Gewitters mit starkem Regen und Wind abgearbeitet worden, so die Feuerwehr. Mithilfe von technischem Gerät seien Äste zerkleinert und aus dem Gefahrenbereich entfernt worden.

Wäscheständer hängt 25 Meter hoch in Baum

Kurioses gab es in Ludwigshafen zu sehen, wo ein Wäscheständer weit nach oben geweht wurde: Die Feuerwehr entdeckte ihn in einem Baum 25 Meter über dem Boden, wie sie selbst mitteilte. Es habe infolge des Unwetters etwa 360 Notrufe und 80 Einsätze gegeben. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es weiter aus der Stadt in Rheinland-Pfalz.