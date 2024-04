Verkehr: Kabeldiebe legen Zugverkehr im Ruhrgebiet teilweise lahm

Während sich die Lage etwa im Münsterland schon in der Nacht wieder normalisierte, blieb der Bochumer Hauptbahnhof im Berufsverkehr noch gesperrt. Fernzüge wurden umgeleitet - teilweise fiel dadurch nur der Halt in Bochum aus, teilweise machten ICEs aber auch einen großen Bogen um das Ruhrgebiet und hielten dadurch auch nicht in Düsseldorf, Duisburg und Essen. Im Regionalverkehr und bei S-Bahnen gab es ebenfalls Ausfälle und Umleitungen. Am Mittag war es Technikern dann gelungen, die durchtrennten Kabel zu reparieren.

Zwei Männer auf frischer Tat festgenommen

Drei Männer hatten in der Nacht nicht weit vom Bochumer Hauptbahnhof rund 25 Meter Kabel herausgeschnitten. Weil es dadurch zu einer Fehlermeldung bei der Bahn kam, sei die Bundespolizei schnell am Tatort gewesen. Zwei 53 und 50 Jahre alte Männer wurden festgenommen, der dritte habe flüchten können, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Nach ihm werde gefahndet. Man gehe davon aus, dass es den Tätern um das wertvolle Metall in den Kabeln gegangen sei - Hinweise auf eine gezielte Sabotage des Bahnbetriebs gebe es nicht.