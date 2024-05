Auch in der Natur stehen die Zeichen auf Frühsommer. "Der Vollfrühling mit der Apfelblüte ist in Deutschland etwa seit der zweiten Aprildekade in vollem Gange", erklärte Kirchhübel. Die ersten Holunderblüten wurden demnach schon Anfang April festgestellt, bald wird er in voller Blüte stehen.