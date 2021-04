Weil am Rhein Den Schülern auf den Zahn gefühlt

47 Prozent beschreiben ihre Gefühlslage im Online-Unterricht im Vergleich zum Präsenz-Unterricht als „gestresster“, 34 Prozent als „entspannter“ und 19 Prozent bemerken keinen Unterschied.

Die Antworten auf die Frage „Hast du das Gefühl, aufgrund der technischen Anforderungen des Online-Unterrichts zusätzlichen Zeit-/Arbeitsaufwand aufbringen zu müssen?“ halten sich die Waage: 51 Prozent haben mit Nein geantwortet, 49 Prozent mit Ja.

Ob die Schüler dem Online-Unterricht gleich gut folgen können wie dem Präsenz-Unterricht, wurde ebenfalls gefragt. 49 Prozent gaben an „Nein, ich kann dem Unterricht nicht so gut folgen“, 44 Prozent antworteten mit ja und sieben Prozent erklärten, sie könnten dem Online-Unterricht sogar besser folgen.

Zudem sollten die Schüler die Menge der Videokonferenzen an einem Schultag bewerten. 49 Prozent fanden die Anzahl genau richtig, 47 Prozent gaben „zu viel“ an und vier Prozent „zu wenig“. Außerdem galt es zu beantworten, ob man als Schüler besser selbstständig oder im Rahmen einer Konferenz arbeitet. 59 Prozent entschieden sich für selbstständig, 41 Prozent für in einer Konferenz.

Persönliches Feedback

Bei der achten Frage konnten die Schüler eine persönliche Rückmeldung verfassen. Ein Wunsch lautet beispielsweise, dass Lehrer nicht jede Stunde eine Konferenz abhalten, sondern variieren mit selbstständigem Arbeiten und so einen guten Mittelweg finden. Denn sonst komme man schnell auf sechs bis zehn Stunden, die man fünf Tage die Woche vor dem Computer sitzt. „Und das ist für mich eindeutig zu viel“, heißt es in dem Feedback. Weniger Konferenzen und mehr selbstständiges Arbeiten wünschen sich übrigens zahlreiche Schüler, wie aus der Übersicht hervorgeht.

In einer anderen Rückmeldung heißt es, dass es schwierig sei zu wissen, auf welchem Stand sich ein Schüler befindet, da es keine Klassenarbeiten gibt. Unverständlich sei auch, dass es nach so langer Zeit immer noch Serverprobleme gebe, um sich in die Konferenzen einzuwählen.

Die Menge an Aufgaben wird zum Teil kritisiert, und auch wann diese abgegeben werden müssen. „Ich finde es komisch, dass wir Aufgaben zum Beispiel am Dienstag bekommen und sie am gleichen Abend noch abschicken müssen“, meint ein Teilnehmer. Manche wünschen sich auch eine ausführlichere Rückmeldung von ihren Lehrern auf die eingereichten Aufgaben.

Manche Schüler haben aber auch nichts auszusetzen: „Ich finde den Online-Unterricht so schon perfekt“, „Nein, ich habe keine Ideen zur Verbesserung, da ich das Online-Arbeiten nicht schlimm finde“ oder „Für mich ist alles super“ ist in den Rückmeldungen auch zu lesen.