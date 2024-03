Weil am Rhein: Entsetzte Naturschützer fordern ein Umdenken für die Zukunft

Die Kritik

Die umfassenden Waldrodungen in Lörrach und Weil haben bei der BUND-Ortsgrupe „Entsetzen und Unverständnis“ ausgelöst, heißt es. Es wird kritisiert, dass im Vorfeld die örtlichen ehrenamtlichen Naturschützer nicht eingebunden worden seien – auch nicht das Truz oder die Unteren Naturschutzbehörde noch Schweizer Partner der Arbeitsgruppe Landschaftspark Wiese. Als „unverantwortlich“ wird bezeichnet, dass das Naturschutzgebiet Kiesgrube Käppelin nicht geschont wurde. „Daran zeigt sich, wie dringend notwendig eine neue Denkweise seitens der Stadtverwaltungen und des Forstamts dahingehend ist, die weitreichenden Rechte der Forstwirtschaft nicht blindlings auszuschöpfen, sondern andere relevante und fachkundige Akteure des Natur- und Artenschutzes mit einzubinden“, heißt es in dem Schreiben. Der BUND teilt die Sorgen von Bürgern und verlangt „Erklärungen für die begangenen Fehler“. Die Ortsgruppe will sich noch die Expertise von Fachleuten auf Landesebene holen.

Baumstümpfe blieben übrig Foto: Beatrice Ehrlich

Nicht zu rechtfertigen

Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes sei weder der Zeitpunkt noch das Ausmaß der Fällarbeiten zu rechtfertigen. Was die Arbeiten am Sohleck betrifft sei die Lage besonders schlimm: „Dort wurde auch im Naturschutzgebiet Kiesgrube Käppelin in unsensiblem, größeren Stil geholzt und das obwohl das in Weil am Rhein ansässige Trinationale Umweltzentrum vom Regierungspräsidiums Freiburg als Obere Naturschutzbehörde mit der Schutzgebietsbetreuung und dem Pflegemanagement beauftragt ist.“ Da es im Umkreis keine vergleichbar große Waldfläche wie im Nonnenholz gebe, komme ihr eine besondere Bedeutung zu. Das müsse bei Hiebsmaßnahmen beachtet werden, heißt es weiter.