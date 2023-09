Weil am Rhein Grundstücksfragen klären

Auch Reinacher hätte lieber den Standort an der B 3 gehabt. Aber angesichts der vorliegenden Konzepts mit der neuen Festhalle meinte er: „Die kriege ich woanders nicht. Ich stehe auch für den Turnverein.“ Stickelberger sprach sich weiterhin für den Standort an der B 3 aus. „Die Ausrückzeiten sind wesentlich.“ Fraktionskollege Jan Bautz zeigte sich hin- und hergerissen. „Aber ich stehe zu dem Konzept“, meinte er schließlich.

Halle treibt Räte um

Der Festhallenneubau dürfe nicht erst in zehn Jahren kommen, betonte Axel Schiffmann (UFW). „Das muss mit der Feuerwache gemacht werden“, forderte auch Peter Reinacher (CDU). Eugen Katzenstein (UFW) meinte, es gelte die beiden Vorhaben unter Umständen zu trennen, falls es im oberen Bereich, wo die Feuerwache Nord hin soll, aufgrund der Grundstücksfrage nicht so schnell vorwärts gehe. Schiffmann bat, bis zur Gemeinderatssitzung zu klären, ob dies Einfluss auf den unteren Bereich der Fläche hätte. Die Festhalle sei schon so lange Thema, erinnerte Mona Stickelberger (SPD). „Es hieß immer, es sei kein Geld da für einen Neubau in absehbarer Zeit, sondern sie soll saniert werden. Für mich ist das ein Köder in diesem Plan“, fand sie deutliche Worte. Thomas Bayer (Grüne) wies darauf hin, dass die Fläche erst einmal geplant werden müsse, damit man etwas fordern könne.

Engler will aus Amt ausscheiden

Der Haltinger Abteilungskommandant Jürgen Engler hat zum 31. Januar einen Antrag auf Abberufung aus dem Amt gestellt, bestätigte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher in der Ortschaftsratssitzung eine Aussage von Eugen Katzenstein (UFW). Zu den Gründen will er sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern, sagte Engler auf Nachfrage unserer Zeitung. Katzenstein hatte sich auch erkundigt, wie es um die Motivation der Kameraden stehe. Die allgemeine Motivation sei steigend, die Abteilung Haltingen stark motiviert, berichtete Kommandant Frank Sommerhalter. Man gehe davon aus, dass ein politischer Entscheid größtenteils akzeptiert werde. Fast alle würden lieber an die B 3, ergänzte UFW-Ortschaftsrat Axel Schiffmann, der selbst Feuerwehrmann in Haltingen ist. Aber der Dienst am Menschen werde höher gestellt.