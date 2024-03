Weil am Rhein: Händler-Vereinigung „Weil aktiv“ könnte wiederbelebt werden

Die Tram-Folgen

Sollte 2026 der Bau der Tram-Verlängerung durch die Haupteinkaufsmeile Hauptstraße anstehen, müsste die Stadt dies gut vorbereiten, so Effert. Nach der Fertigstellung werde die Tram Belebung in die Innenstadt bringen, doch während der Bauphasen sei vieles zu berücksichtigen – auch die Belange der Händler. „Deswegen ist Weil aktiv sehr wichtig, damit die Händler aktiv eingebunden sind.“ Ganz Weil werde davon profitieren, also neben den Händlern auch die Bürger und andere Gewerbetreibende.

Für größere Aktionen sei einfach eine Händlervereinigung nötig, weiß der 69-Jährige aus vielen Jahrzehnten. Er selbst hatte über rund eineinhalb Jahrzehnte auch den Binzener Frühlingsmarkt organisiert, nach Corona konnte noch keine Wiederbelebung erfolgen. Was für die Zukunft wieder an Aktionstagen für Weil am Rhein möglich ist? „Dieses Jahr glaube ich, ist nichts möglich“, doch klar sei auch danach, dass es nur zusammen gehen wird.

Folgen Dreiländergalerie

Entgegen der Befürchtung von Händlern hat sich laut Effert der Start der „Dreiländergalerie“ nicht negativ auf das Geschäfslegen an der angrenzenden Hauptstraße ausgewirkt. „Es gab keine größeren finanziellen Einbußen wegen der Dreiländergalerie“, weiß Effert. So seien damit verbunden keine größeren Existenzängste mehr verbunden. Speziell Geschäfte, die in der eigenen Immobilie wirken, würden wenig Probleme haben.