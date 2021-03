Weil am Rhein Hoffnung auf Geld für „Tram 8 +“

Weil am Rhein. Sei es der gerade fertig gestellte Radwegabschnitt bei der Markgräfler Straße in Haltingen, die derzeit in Sanierung befindliche Radwegbrücke über den Mühlenrain oder der Radweg entlang der Alten Straße: Alle diese Neuerungen in der Stadt werden unter anderem mit Geldern des Agglomerationsprogramms Basel finanziert. Die bedeutendste Errungenschaft für die Stadt aus dem Schweizer Raumplanungsprogramm ist jedoch die Tramlinie 8, die seit dem Jahr 2014 von Kleinhüningen bis an den Bahnhof Weil am Rhein fährt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadt versucht nun, auch von der ab 2024 anstehenden vierten Auflage des Aggloprogramms zu profitieren, und will dafür das Projekt „Tram 8 plus“ – die Verlängerung durch die Hauptstraße bis zum Läublinpark – sowie den Lückenschluss der Radpendlerroute entlang der Heldelinger Straße (siehe auch separaten Bericht) in Bern anmelden. Der Finanz- und der Bau- und Umweltausschuss beraten am kommenden Montag in einer gemeinsamen Sitzung über diesen Schritt. Denn eine Teilnahme am Aggloprogramm setzt voraus, dass die teilnehmenden Kommunen sich dazu verpflichten, angemeldete Maßnahmen in einem bestimmten Zeitraum auch umzusetzen. In der Gemeinderatssitzung am 30. März wird die Entscheidung über die erneute Anmeldung zum Aggloprogramm fallen, wird angekündigt.