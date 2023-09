Weil am Rhein Kieswerk-Open-Air steht auf der Kippe

Drei Möglichkeiten

Dem Brief vorausgegangen sei eine Besprechung von Scheurer mit der Kulturamtsleitung, bei welcher drei Optionen für die Zukunft des Festivals ausgearbeitet wurden: eine Weiterführung in Zusammenarbeit mit dem Kunstraum, eine ohne sowie ein Festival unter anderem Namen und an einem anderen Ort – in Frage kämen ein Open-Air am Rheinufer oder aber im Kesselhaus.

Für eine Weiterführung hatte Scheurer demnach diverse Vorschläge unterbreitet. Diese hätten erhebliche finanzielle Auswirkungen für das Kulturamt. Ein Beispiel ist eine erweiterte Monopolstellung für das vom Kunstraum betriebene Catering. Die finanzielle Entschädigungsforderung des Kunstraums Kieswerks bei Plan B sei mit über 15 000 Euro – wegen Verdienstausfalls – laut Spörrer für die Stadt nicht tragbar. Ein kurz nach dem Treffen veröffentlichter Leserbrief aus dem Umfeld des Kunstraums Kieswerk hatte zusätzlich für Unmut im Rathaus geführt.

Verhandlungen gefordert

Weil also für die Stadt aufgrund der Kosten weder Alternative Eins noch Alternative Zwei in Frage kommen und Alternative Drei eine Notlösung darstelle, wird Spörrer beauftragt, mit Scheurer eine weitere Zusammenarbeit auf Basis der genannten Vorschläge auszuloten. „Wir beneiden Sie nicht darum“, sagte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz.

Gemeinderätin Irmgard Lorenz (Grüne) geht davon aus, dass Scheurer Maximalforderungen gestellt habe, die verhandelbar seien. Dietz sagte: „Der Punkt soll nicht in der Haushaltsberatung scheitern, aber auf die uns in dieser Form gestellten Forderungen werden wir nicht eingehen.“ Er wusste sich damit einig mit den Ausschussmitgliedern.

Was sich in Zukunft ändern soll