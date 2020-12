Weil am Rhein Hitlergruß gezeigt, Polizisten beleidigt

Weil am Rhein - Während es in Lörrach am Samstag entgegen mancher Erwartungen in Sachen Demonstrationsgeschehen ausgesprochen ruhig blieb, kam es in Weil am Rhein zu Zwischenfällen im Umfeld einer kurzfristig angemeldeten Versammlung. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationenwegen: Ein Mann soll den Hitlergruß gezeigt haben.