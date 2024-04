Die Pflanzentauschbörse im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße 3 in Weil am Rhein feierte im vergangenen Jahr Premiere. „Das wurde sehr gut angenommen und der Wunsch nach einer Wiederholung wurde laut“, berichtet Quartiersmanagerin Brigitte Lill im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese zweite Auflage der Börse steht nun am Samstag, 13. April, von 10 bis 15 Uhr an.