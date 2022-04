Weil am Rhein - Das Thema Laufen ist an der Rheinschule in Friedlingen nicht nur wegen der Schulwegeplanung aktuell. Auch in einer Oster-Aktion und im täglichen Unterricht dreht sich dieser Tage vieles um die Fortbewegung auf Schusters Rappen. So haben sich sämtliche 247 Schüler an einer Schuhpflanzaktion beteiligt. Dazu brachten die Kinder alte Stiefel mit, die dann mit Erde und Blumen gefüllt und so bepflanzt wurden. Die Blumen und die Erde wurden vom Bauhaus Lörrach-Haagen gesponsert.