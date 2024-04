Weil am Rhein: Senioren informieren sich und tauschen sich aus

„Ein typisches Alter gibt es nicht mehr, heute sind die Alten jung“, stellte der Landesjustizminister a.D., Rainer Stickelberger, in seiner Begrüßungsrede fest. „Ältere Menschen wollen heute so aktiv wie möglich sein“, sie wollten am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen. Das Leben verantwortlich mitgestalten und genießen, sich nicht auf das Altenteil zurückziehen, vielmehr sich in vielen Bereichen engagieren, sei ein Wunsch, sagte Lefferts. Dass ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter gelinge, dazu trügen die Angebote der Messe bei. Dabei wurde über verschiedene Bereiche informiert.

Auch jüngere Besucher kommen

Zielgruppe der Veranstaltung war die Generation ab 60 Jahren. Aber auch junge Menschen besuchten den Seniorentag, um möglicherweise die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Und so herrschte an den Ständen der 20 Aussteller zwischen den einzelnen Programmpunkten reger Betrieb. Die beiden Therapeuten des Seniorenzentrums Stella Vitalis, Serkan und Sibel Belge, informierten über Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsmittel. Blutdruck- oder Zuckermessen war am Stand der Diakonie Kandern möglich. Zudem gab es dort Informationen zur Tagespflege und zum ambulanten Dienst.