Weil am Rhein Sich mit selbst verfassten Texten messen

Marie Lemor ist Poetry Slammerin aus Freiburg. Sie erzählt in ihren Texten von den kleinen und großen Abenteuern auf der täglichen Reise zwischen Realität und Hirngespinst.

Mehr als 20 Jahre in Industrie und Handwerk haben ihm gereicht und so beschloss der Wahlfreiburger Benno Brockmann im Jahr 2021, seinen Job als Maschinenbauer zu kündigen und sein Leben künftig schreibend und auf Bühnen zu verbringen.

Spoken Word ist für sie Beruf und Berufung: Mit 19 Jahren stand die Germanistikstudentin Tonia Krupinski erstmals auf einer Poetry Slam-Bühne. Sie berührt ihr Publikum laut Ankündigung mit ihrer authentischen und nahbaren Art und malt mit ihren Texten Bilder für die Ohren – von Gesellschaftskritik bis Selbstironie.

Musikalisch ergänzt wird der Poetry Slam durch Tobias Carshey. Der Züricher Musiker spielt träumerischen, dunklen Indie Pop, bei dem auch hin und wieder etwas Soul der 1960er-Jahre aufblitzt. Der versierte Slam-Poet Ansgar Hufnagel moderiert den Abend.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro (für Schüler und Studenten, gegebenenfalls zuzüglich Servicegebühr), sie sind erhältlich in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, im Reisebüro Rebland in Haltingen oder im Internet unter www.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Hintergrund und Workshop

Poetry Slams

sind eine besondere Form des Dichterwettstreits, bei der selbst verfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Es treten immer mehrere Slam-Poeten gegeneinander an und das Publikum entscheidet per Applaus über Sieg oder Niederlage. Die deutschsprachige Poetry Slam-Szene gilt als eine der größten der Welt, teilt das Weiler Kulturamt mit.

Jeweils vor den Abendveranstaltungen

findet nachmittags ein Workshop statt, der kostenfrei besucht werden kann. Unter der Leitung von Ansgar Hufnagel, einem Freiburger Moderator, Slam-Poeten und Kabarettisten, können Interessierte ab 16 Jahren die Grundlagen des Poetry Slams erlernen. Es stehen jeweils maximal 16 Plätze zur Verfügung. Wer teilnehmen will, kann sich per E-Mail an anmeldung@weil-am-rhein.de mit dem Betreff „Poetry Slam“, seinen Kontaktdaten und der Altersangabe registrieren. Für die Teilnehmer ist der Eintritt zum Poetry Slam am Abend frei. Der Poetry Slam Workshop für alle ab 16 Jahren findet am Freitag, 6. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Kulturzentrum Kesselhaus statt.