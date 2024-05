Sikorski warnt vor Krieg jeder gegen jeden

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sprach von einem "dramatischen Moment" angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Europawahlen und dem unsicheren Ausgang der US-Präsidentenwahl. "Dies sind keine Herausforderungen, die wir allein bewältigen können", sagte er. Nach zwei blutigen Kriegen in Europa habe man ein Tabu etabliert. "Und zwar, dass man die Grenzen nicht verschieben darf. Alle Grenzen in Europa sind künstlich. Wenn wir wieder anfangen zu finden, dass man wegen bestimmter nationaler Minderheiten mit Gewalt Grenzen verschieben darf, ist das ein Rezept für Krieg von jedem gegen jeden." Dies dürfe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht gelingen. "Das wichtigste ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und Russland ihn nicht gewinnt."

Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden. Baerbock kam direkt von einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine nach Weimar. In der Hauptstadt Kiew hatte sie am Dienstag eindringlich mehr internationale Unterstützung für die Ukraine bei der Luftverteidigung verlangt.