Offenbach - Kurze Hose statt Winterjacke: Am Wochenende soll es endlich richtig warm werden. "Das Spätwinterwetter der vergangenen Tage mit Frost und Schnee gehört bis auf Weiteres der Vergangenheit an, in den nächsten Tagen legt der Frühling den Turbo ein", sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.