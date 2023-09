Wohnbau in Lörrach Das Hochhaus ist teils weiter ein Dorn im Auge

Mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrags seien wichtige Punkte für das Quartier geregelt worden, freute sich Antje Schnacke-Fürst von der Stadtplanung. Die Materialität der Baustoffe sowie das Begrünungskonzept sieht sie auf der Haben-Seite des in Teilen der Bevölkerung immer noch umstrittenen Bauprojekts. Es werde das erste Quartier in Lörrach mit Fassadenbegrünung entstehen, was auch am 13 Stockwerke hohen Bau der Fall sein soll. „Das ist ein starkes Zeichen für Lörrach“, erklärte die Expertin am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik.