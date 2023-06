Müll häuft sich an

Bekanntlich habe der Städtische Werkhof seit Jahren mit einem steigenden Müllaufkommen im öffentlichen Raum zu kämpfen, das zu einem großen Teil aus Verpackungsabfall für Take-away-Speisen- und Getränken stamme. „Dieser Müll häuft sich nicht nur in den Abfalleimern, sondern wird auch achtlos in erheblichen Mengen im Straßenraum oder in der freien Natur zurückgelassen, siehe etwa die regelmäßigen Klagen zur Situation rund um den Lindenplatz“, führen die Grünen weiter als Antrags-Begründung an. Die zunehmende Vermüllung des Stadtbilds durch weggeworfene „to-go“-Verpackungen sei zudem in den vergangenen Jahren zu einem unschönen und die Umwelt belastenden und ebenso ärgerliche Problem geworden.