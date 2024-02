Es war ein Schock, als der Zulieferer der Elektromobilität in Hausen finanziell in eine Schieflage geriet. Wie berichtet, hatte Auto-Kabel in Erwartung der politisch gewollten Transformation kräftig in neue Maschinen und Mitarbeiter investiert – und dann wurden Aufträge aus der Automobil-Branche storniert. Ende November meldete das international tätige Unternehmen Insolvenz für sein Werk in Hausen an.