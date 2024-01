Bildung in Schopfheim: Neues Programm bei der Volkshochschule

Zum Frauentag

In den Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt stechen die beiden Angebote für Frauen am Internationalen Frauentag (8. März) hervor. Es gibt einen Vortrag und eine Wanderung. Des Weiteren geht es in einem Vortrag um die EU-Wahl. Leben, Wirken und Widerstand des Schopfheimer Geistlichen Dr. Max Josef Metzger gegen die NS-Diktatur sind ebenfalls Thema; sein Todestag jährt sich zum 80. Mal (wir berichteten).

Letzte Hilfe

Zudem gibt es eine Tour mit dem Ranger auf den Belchen und auch einen Kurs „Letzte Hilfe“, bei dem die Begleitung beim Sterben Thema ist. Weitere Angebote sollen Grundschüler für die Naturwissenschaften begeistern. Für die Studienreise nach Nordirland im April Jahr könne man sich noch anmelden, sagte Nuiro. Außerdem steht in diesem Jahr die 25. Ausgabe des orientalischen Tanzfests an. Neu sind Malkurse für Kinder und der Patchwork-Kurs (keine Nähmaschine erforderlich) sowie Fotoworkshops. Die Angebote zum Thema Arbeit und Beruf finden wieder in Präsenz statt.