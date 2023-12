Efringen-Kirchen: AK Stolpersteine hat noch viel vor

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen Erinnern, damit es nicht mehr passiert Acht Stolpersteine werden in Gedenken verlegt.

Verlegung gesichert

In Kirchen lebte bis 1938 eine jüdische Landgemeinde mit rund fünfzig Mitgliedern. Die Finanzierung der Verlegungsaktion sei gesichert, so Caspers-Merk. Der AK sammle und erhalte Spenden. Aus rein finanzieller Sicht sei gar das Verlegen von 25 Stolpersteinen gesichert. Unklar sei jedoch, wo genau die früheren Mitbürger gewohnt haben. „Wir wollen sicher sein“, wurde betont. Straßen und Hausnummern unterlagen Veränderungen, teilweise mehrfach. Alte Adressen stimmen mit heutigen nicht zwingend überein. Folglich brächte der Blick in die früheren Lagepläne des alten Dorfs Kirchen Gewissheit. Angeschrieben habe man laut Schweizer das Hauptamt und die Bürgermeisterin. Erste Zufriedenheit brachte eine Antwort, dass der Vorgang bearbeitet werde.

Einverständnis nötig

Caspers-Merk sprach zudem an, dass in Efringen-Kirchen eine Sonderregelung gelte: Die heutigen Bewohner der betreffenden Häuser müssen ihr Einverständnis für die Mahnmale geben. Im Umland, darunter Lörrach und Schopfheim, gebe es das nicht. Aber der Gemeinderat habe es so beschlossen: „Das respektieren wir.“