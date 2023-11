Efringen-Kirchen: Droht dem Museum die Schließung?

Fehlender Fluchtweg

Bürgermeisterin Carolin Holzmüller bat darum, Gebäude und Museum zu trennen. Der Festsaal, um den es den Vereinen vor allem gehe, könne weiter genutzt werden. Dieser verfüge über zwei Ein- und Ausgänge, was dem Brandschutz entspreche. Dies gelte nicht für das Ober- und Dachgeschoss. „Im Museum arbeitet eine Mitarbeiterin und hat keinen Fluchtweg“, sagte Holzmüller, die noch einräumte, dass am Öffnungstag auch noch Besucher in den Räumen wären. Die Bürgermeisterin erklärte weiter, dass daher auch das Dachgeschoss nicht mehr genutzt werde und von zwei Öffnungstagen nur noch einer verblieben wäre.