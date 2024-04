Efringen-Kirchen: Einstimmig für Fusion mit Schliengen

Rückblick: Die Arbeit im Gemeinderat sowie die Kandidatenaufstellung, sowohl für den Gemeinderat, als auch für den Kreisrat, sind wichtige Tätigkeitsfelder des vergangenen Jahres. Stark gemacht habe sich der Ortsverein ferner für den Fahrradweg zwischen Welmlingen und Schliengen, berichtete der Vorsitzende Armin Schweizer. Es fand das traditionelle Maifest und eine Ausstellung über die Ortsvereinsgeschichte statt. Zudem wurde an den Verkehrsminister ein offener Brief gesandt, in dem die Kritik am Zugfahrplan thematisiert und ein Termin mit der DB Regio angeregt wurde. Im Oktober wurde eine Diskussion über das gemeinsame Gewerbegebiet Efringen/Eimeldingen geführt. Sehr früh sei damit begonnen worden, Kandidaten für die anstehenden Wahlen zu suchen. Eine Sprechstunde für Interessierte sei jedoch „bescheiden ausgefallen“. Der Besuch beim Frauenhofer-Institut und eine Führung durch das politische Basel fand ebenfalls statt.

Fusion: Die Fusion mit dem SPD-Ortsverein Schliengen/Bad Bellingen sei bereits diskutiert worden, leitete Schweizer die Abstimmung ein. Dies sei unter der Voraussetzung, dass der Ortsverein Schliengen/Bad Bellingen zum Beispiel als Distrikt selbständig für Wahlen zuständig sei. Der Name Ortsverein Efringen-Kirchen bleibe bestehen, eine neue Satzung müsse erstellt werden und mindestens zwei Distriktmitglieder müssten im Vorstand aktiv sein, so lauten weitere Voraussetzungen für eine Fusion. Nach Aussage des Kreisverbands bestehe Handlungsbedarf, jedoch werde vor den Kommunalwahlen das Thema nicht in Angriff genommen. Einstimmig stimmten die Mitglieder für eine Fusion.